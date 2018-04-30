«الإرهاب والتمسك بالاتفاق السياسى» محور نقاش الجامعة العربية اليوم

قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي: «قد نكون محظوظين، إذا تبنى الاجتماع الدوري الثالث للمجموعة الرباعية الدولية بشان ليبيا، فكرة عقد الانتخابات خلال هذا العام».



وتوقع «الدباشي»، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، أن تكون موضوعات «الإرهاب والتمسك بالاتفاق السياسي، ودعم حكومة الوفاق الوطني»، محور نقاش الاجتماع الذي سيعقد بالجامعة العربية، اليوم الإثنين.



ولفت إلى عدم إمكانية اتخاذ خطوات عملية مؤثرة على الأزمة الليبية، حسبما نقلت عنه صحيفة «المتوسط» الليبية.



ويستضيف مقر جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الثالث للمجموعة الرباعية الدولية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية، لتباحث مستجدات الملف الليبي.