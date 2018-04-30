سعد المختار يظهر بشكل غير متوقع فى شهر رمضان

يظهر النجم الشاب سعد مختار، في السباق الرمضاني المقبل، في أكثر من عمل، أبرزهم مسلسل "أبوعمر المصري"، بطولة الفنان أحمد عز وإخراج أحمد خالد موسى، ويجسد "سعد" دور عبدالله الإثيوبي، وتحمل الشخصية مفاجآت وشكل مختلف.



ويشارك أيضًا فى مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال والفنان القدير حسن حسني والنجمة نور، من إنتاج مجموعة فنون مصر، وتم اختياره من قبل المخرج محمد سلامة لشبه الكبير بين المغني الأمريكي الشهير كاني ويست، زوج نجمة التليفزيون الواقع كيم كاردشيان؛ لتجسيد دور المغني كاني ويست، كما يظهر في مسلسل "السر" مع حسين فهمي ونضال الشافعي،بالإضافة إلى فيلم "قلب أمه"، مع الفنانين هشام ماجد وشيكو.



يُذكر أن سعد مختار، شارك في الأعوام الماضية في مسلسل "القصير" و"كفر دلهاب" و"أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق، وفيلم "شد أجزاء" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "عقدة الخواجة" مع حسن الرداد، و"ألف ليلة وليلة"، والعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ولاقى قبولًا ونجاحًا لدى الجمهور في الوطن العربي.