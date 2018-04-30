«البلتاجى» يوجه التحية لعمال مصر: «يعملون فى صمت للنهوض بالدولة»

وجه الكابتن رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، التهنئة إلى عمال مصر بمناسبه عيدهم.



وقال «البلتاجي» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن عمال مصر ضربوا أروع الأمثلة على مدى سنوات طويلة، وتحملوا كافة الضغوط والأعباء الكبيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لما تعرضت له الدولة من سقوط أنظمة رفضها الشعب وفشلت في إدارة شؤون البلاد.



وأضاف النائب البرلماني أن عمال مصر يعملون بكل جهد وعرق في صمت تام، من أجل النهوض بمصر وجعلها في مقدمة الأمم.