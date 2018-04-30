مناوشات بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لداخلية الوفاق وسط طرابلس

أفادت صحيفة «المرصد» الليبية، اليوم الإثنين، باندلاع مناوشات قبل قليل فى العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة متنازعة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا.



وبحسب تقارير أولية فإن الاشتباكات تدور بين كتيبتي الأمن المركزي أبوسليم بامرة عبدالغني الككلي غنيوة، وكتيبة النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة، وكلاهما تابعتين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق؛ وذلك بسبب خلاف حول استيلاء احدى المجموعتين على سيارات تابعة للاخرى.



وقال شهود عيان للصحيفة الليبية: «إن أصوات رشقات نارية من أسلحة ثقيلة تسمع بين الفينة والأخرى فى محيط منطقة أبوسليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية وفى محيط المعسكر ذاته».