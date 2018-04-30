الجيش اليمنى: تحرير جميع مناطق حضرموت من تنظيم «القاعدة»

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، جميع المناطق شمالي غربي محافظة حضر موت وأمنتها، بإسناد جوي كبير من مقاتلات التحالف العربي.



وأكد الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري لموقع «سبتمبرنت»، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير جميع النقاط التي كانت تتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بين حين وآخر لإرهاب المواطنين وإظهار تواجدها في تلك المناطق.



وأوضح أنه تم تأمين الطرق المؤدية لمحافظة حضر موت من جهة الشمال والغرب.



وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية باليمن، أطلقت السبت عملية «الجبال السود»؛ لملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت، والتي جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات العناصر الإرهابية في هذه المناطق التي لجأت إليها بعد تطهير مناطق ساحل حضر موت.