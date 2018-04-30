«صحة بورسعيد»: الانتهاء من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية يوليو المقبل

أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الانتهاء من تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ودعمها بالأجهزة الطبية، يوليو المقبل، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.



وقال تعيلب فى تصريح لـ«الدستور»، إن محافظة بورسعيد تضم 10 مستشفيات و40 وحدة صحية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير من 60% من البنية التحتية.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من نظام الربط الإلكترونى بين الوحدات والمستشفيات الصحية، وسيتم تفعيله فور الانتهاء من أعمال التطوير فى البنية التحتية للمحافظة، موضحا أن المديرية انتهت من إعداد ملف طبى لكل أسرة بالمحافظة.