بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى

لقيت قيادات بارزة في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعها مع عدد من مرافقيهم، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة.



وأكد مصدر ميداني بحسب موقع الجيش اليمني «سبتمبرنت»، مساء أمس الاحد، أن القيادي الحوثي المدعو علي أحمد محمد هاشم العزي لقي مصرعه جراء غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته في منطقة الجر بمحافظة حجة.



وأضاف المصدر: وقُتل القيادي في المليشيا الحوثية المدعو محمد عبدالله الجرب الشرفي أحد مشرفي المليشيا في الحديدة بغارة جوية مشابهة أودت بحياته.