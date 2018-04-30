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الإثنين 30/أبريل/2018 - 02:22 ص

حقيقة المفاوضات بين «MBC» ومحمد رمضان حول عرض مسلسل «نسر الصعيد»

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
عربي السيد
dostor.org/2149778

أكد مصدر من داخل قناة "MBC"، أن الفنان محمد رمضان، طلب التفاوض مع إدارة القناة؛ لعرض مسلسه الجديد "نسر الصعيد"، وذلك منذ بداية تصوير العمل، ولكن المقابل المادي الذي طلب لم توافق عليه إدارة القناة، وقررت عدم عرض المسلسل على شاشتها في رمضان المقبل.

وشهدت الشهور الماضية خلاف كبير بين إدارة مجموعة "MBC" وبين الفنان محمد رمضان؛ بسبب عرض مسلسله الجديد في رمضان المقبل على قناة مختلفة عن مجموعة "MBC".

وتدور أحداث "نسر الصعيد"، حول ضابط شرطة في الصعيد، يتمتع بحب كل من حوله وله العديد من الأعداء وتتوالى أحداث العمل.

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