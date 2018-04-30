«الوفاق الليبية» تنعى ضحايا طائرة الشحن العسكرية

نعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي انفجرت، أمس الأحد، بجوار حقل الشرارة النفطي.



وقالت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، في بيان لها: «إنها تنعي بقلوب يملؤها الحزن والأسى ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية، وإنها لفاجعة تنفطر لها قلوبنا لكنه قضاء الله»، بحسب صحيفة «المتوسط» الليبية، صباح، اليوم الإثنين.



وقدمت الحكومة المدعومة دوليا، أحر التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث، لافتة إلى أنها بادرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.



ولقي ثلاثة طيارين مصرعهم وجرح رابع إثر سقوط طائرة شحن عسكرية، أمس الأحد، أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة النفطي قرب أوباري.