اليوم.. كنيسة الآباء الرسل تُطيب رفات «مار جرجس»

أعلنت كنيسة الآباء الرسل والقديس الأنبا كاراس السائح للأقباط الأرثوذكس، بإيبارشية حلوان والمعصرة، تنظيم احتفالا بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس مساء، اليوم الإثنين.



وأعلن القس يوحنا جابر، المنسق الإعلامي للإيبارشية، قيام القس كاراس عبد الله، راعي الكنيسة بتطييب رفات الشهيد أثناء إتمام مراسم وطقوس «عشية عيد القديس» المُقرر تنظيمها مساء اليوم.



وتُشير كتب التاريخ إلى أن مار جرجس وهو فلسطيني المولد من بلدة كبادوك- حصل على الجنسية الرومانية وتدرج في رتب الجيش الروماني في حقبة قائد جيوش، أي فيما يُعادل رتبة وزير دفاع طبقا رتب العصر الحاضر، وذلك في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس، والذي كان مصري المولد، إلا أنه تخلى عن رتبته العسكرية عقب الاضطهاد الذي شهده مسيحي العالم على يد الإمبراوطرية الرومانية في تلك الحقبة.