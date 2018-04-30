«الشرعية» باليمن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد الحوثيين

أكدت قيادات عسكرية في عدد من الجبهات اليمنية، بدء مرحلة جديدة من التعامل مع الميليشيات من قبل قوات الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأوضحت تلك القيادات بحسب موقع «نافذة اليمن»، اليوم الإثنين، أن هذه المرحلة تتمثل بتصفية قيادات الانقلاب البارزة، وتدمير تعزيزات الميليشيات وقطع طرقها نحو جبهات تشكل أهمية استراتيجية لها، على رأسها الحديدة والبيضاء وصعدة، إلى جانب استمرار الزحف والتقدم نحو العاصمة من محاور عدة، وفتح جبهات قتال بالقرب منها.



