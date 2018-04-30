«ترامب سيرة ذاتية مصورة».. جديد مركز المحروسة

صدر مؤخرا عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية المعلومات٬ كتاب «ترامب سيرة ذاتية مصورة» من تأليف تيد رال٬ وترجمة شيرين عبد العزيز٬ ومن تحرير مها كساب.



يسأل الكثير من الأمريكيين أنفسهم: كيف نجح دونالد ترامب في أن يفوز في ترشيحات الحزب الجمهوري للرئاسة؟ الإجابة - بالطبع- بسيطة: أن عدد الأصوات التي حصل عليها أكثر من عدد الأصوات التي حصل عليها جيب بوش، وماركو روبيو، وتيدكروز، ومنافسيه الآخرين في الانتخابات التمهيدية- ولكن لماذا؟

يتساءل ناقدوه: كيف من الممكن أن يفوز رجل من دون خبرة ليصبح مسؤولاً حكوميًا منتخبًا، كيف يمكن لشخصية ساخرة مثله، لديها تاريخ طويل من الجدل، ويبدو أنه شغوف بكسب الأعداء أكثر من الحلفاء، أن تتاح له الفرصة ليتم انتخابه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.