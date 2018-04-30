القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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سياسي
الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:23 ص

«تضامن البرلمان»: وافقنا على زيادة مخصصات المجلس القومى للأسر الشهداء والمصابين

«تضامن البرلمان»:
محمد الشريف
dostor.org/2149759

أكد عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسات مناقشات خلال الأسبوع الماضي، مع ممثلي المجالس القومية، كرعاية أسر الشهداء والمصابين والمرأة وحقوق الإنسان والأمومة والطفولة، بشأن مطالبهم لزيادة مخصصاتهم في الموازنة الجديدة، جاء ذلك بحضور ممثلي من وزارة التخطيط والمالية.

وأضاف «القصبي»، في تصريح لـ« الدستور»، أن بعضهم أعطى بنودًا توضح أسباب الزيادة المطلوبة في الموازنة الجديدة، وتمت الموافقة على بعض البنود المقدمة من المجالس للزيادة.

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