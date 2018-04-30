دار شهريار تطرح طبعة جديدة من «إصلاح اجتماعى أم ثورة»

صدرت مؤخرا عن دار شهريار ببغداد٬ النسخة العربية لكتاب «إصلاح اجتماعي أم ثورة»، من تأليف روزا لوكسمبورج٬ وترجمة علي عباس خلف.



وفي مقدمتها للكتاب تشير لوكسمبورج إلى: قد يثير عنوان هذا الكتاب الدهشة أول وهلة، أيمكن أن تكون الاشتراكية الديموقراطية ضد الإصلاحات؟ هل يمكننا أن نعارض الإصلاحات الاجتماعية بالثورة الاجتماعية، أي بتحويل النظام القائم: هدفنا النهائي؟ كلا بالتأكيد. فالنضال اليومي من أجل الإصلاحات، ومن أجل تحسين وضع العمال ضمن إطار النظام الاجتماعي القائم، ومن أجل المؤسسات الديموقراطية هو سبيل الاشتراكية الديموقراطية الوحيد إلى خوض الحرب الطبقية البروليتارية باتجاه الهدف النهائي –الاستيلاء على السلطة السياسية وإلغاء العمل المأجور. وتعتقد الاشتراكية الديموقراطية أن هناك صلة لا تنفصم تربط بين الإصلاحات الاجتماعية والثورة، فالنضال من أجل الإصلاحات وسيلة الاشتراكية الديموقراطية والثورة الاجتماعية غايتها.