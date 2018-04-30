بالصور.. المشير «حفتر» داخل غرفة عمليات عمر المختار

نشرت القوات المسلحة الليبية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، داخل غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، حسبما ذكرت صحيفة «المتوسط» الليبية، اليوم الإثنين.



وقالت القوات المسلحة الليبية بحسب الصحيفة: «إن المشير حفتر أطلع صباح الأحد من داخل غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة واجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية».



وأضافت أن المشير حفتر زار المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر الأشم التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لدرنة.