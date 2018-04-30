الليلة.. حفل حازم شاهين فى حديقة الأزهر

تشهد حديقة الأزهر بالدراسة٬ حفل الفنان حازم شاهين٬ وذلك في تمام الثامنة من مساء، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الرابع عشر٬ والذي ينظمه مسرح الجنيننة.



ويقدم الملحن والمغني وعازف العود الأشهر حازم شاهين٬ أحدث مشروعاته الفنية بمشاركة عازف الكونترباص اللبناني أندريه سيجون، وعازف البيانو رامي عطالله، وعازف الإيقاع هاني بدير.



وشارك حازم، في تأسيس فرقة «إسكندريلا»، التي تقدم الأغاني التراثية وأغانيها الخاصة، وأطلق أول ألبوم عام 2006، مع فريق «مسار»، بعنوان «العيش والملح»، عام 2006، ثم ألبوم «حاجات وحشاني»، عام 2009.