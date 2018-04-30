قريبًا.. «حمى الأحلام» فى نسختها العربية عن دار الآداب

تصدر قريبًا عن دار الآداب البيروتية٬ الطبعة العربية لرواية «حمى الأحلام» للكاتبة سامنتا شوابلين٬ ومن ترجمة صالح علماني .



وعن الرواية: «آماندا، السيِّدة الشابَّة، تحتضر في مستشفى، لقد جاءت مع ابنتها (نينا) إلى ذلك المكان الريفيّ الجميل لقضاء إجازة ممتعة، لكنَّها تشعر بالرعب حين ترى ذئبًا فَقَدَ إحدى قائمتيه الخلفيَّتين.



في المستشفى، تتحاور آماندا مع دافيد، فتتحدَّث عن اليأس الذي أصاب والدته كلارا، التي لم تعد كلارا تتعرَّف إلى ابنها، الذي تحوَّل إلى شخص آخر غريب. وتخاف آماندا أكثر على ابنتها من الشقاء الذي ستلقاه في عالم يحوّل البشر إلى آخرين بسبب قدرات العلم، أو التلوُّث البيئي، أو الخرافة .



سامنتا شوبيلن: كاتبة أرجنيتيَّة شابَّة. وصلت روايتها (مسافة إنقاذ) إلى القاعة القصيرة لجائزة مان بوكر البريطانيَّة. وعنها قال الروائي ماريو بارجاس يوسَّا: ليس لديَّ أيّ شكّ في أنَّ أمام سامنتا مسيرة لامعة».