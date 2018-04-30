القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:14 ص

اليوم.. إدراج أسهم «الشرقية للدخان» بعد التقسيم على جداول البورصة

اليوم.. إدراج أسهم
اكرم عمران
dostor.org/2149750

تبدأ إدارة البورصة، اليوم الإثنين، إدراج أسهم شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بعد عملية التقسيم من 15 جنيهًا إلى 5 جنيهات، مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو مع مراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 3، وذلك لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة إيسترن كومباني، أقرت في مارس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيهًا.

وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، وذلك تمويلاً من الاحتياطي القانوني بنحو 500 مليون جنيه، واحتياطيات أخري بمبلغ 250 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل التجزئة 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.

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