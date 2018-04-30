10 مايو.. «الحرق العلنى» على مسرح ناصيبيان

تستعد فرقة «موجة نص البحر» لتقديم العرض المسرحي «الحرق العلني»، على مسرح استديو ناصيبيان٬ في تمام السابعة من مساء٬ الخميس الموافق 10 مايو المقبل.



وعن رائعة تينيسي وليامز «الحرق العلني»٬ ترجمة أحمد عبد الفتاح، بطولة كلِّ من «مروان أكمل، أميرة حافظ، حسين الأسواني، ناريمان»، مساعد إخراج إيهاب محيى٬ إضاءة عز حلمي٬ تصوير فوتوغرافي مدحت صبري٬ ومن إخراج ياسمين إمام.



ويشار إلى أن مدة العرض 35 دقيقة٬ ويقدم علي مدار يومي الخميس والجمعة 10 و11 مايو على مسرح الجيزويت بالفجالة - رمسيس.



ويعقب العرض مناقشة مفتوحة مع الجمهور وفريق العمل.