اليوم.. صرف القسط الأول من الكوبون النقدى لـ«موبكو»

تبدأ شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، اليوم الإثنين، في صرف القسط الأول من الكوبون النقدي على كبار المساهمين بواقع 1.5 جنيه للسهم، فيما يصرف القسط الثاني بقيمة 50 قرشًا في 26 يوليو المقبل.



ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة في مارس الماضي، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بقيمة 2 جنيه للسهم الواحد، عن أرباح عام 2017.



كانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة أظهرت خلال 2017، انخفاضا في الأرباح بنسبة 4.9% إلى 674.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 709.93 مليون جنيه قبل عام.