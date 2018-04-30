صدور كتاب «العواصف العقلية» لـ مهيب نصر

صدر حديثا عن دار أزمنة٬ كتاب «العواصف العقلية» من تأليف مهيب نصر.



وجاء في مقدمته للكتاب: «إني لأعشق الحديث للصمت الذي يسمعني ولا أسمعه، لأنين الأقحوان العالق على متن غصنٍ، لحبات الدموع المكوّرة على خد عجوز أكلها الكِبَر، لم أعد أجد لكلماتي قلباً سوى تلكم القلوب اللاهثة، اللاغبة، المتعبة، تلكم القلوب التي استلبها القدر لحاف اللذّة، ومكانز الغرور، ووهبها أباريق الوجع الصافـي الذي لم يختلط بشائبة، وأكرمها بنعيم الحنان الغامر، حتى اغترَرت بمفاتن الفطرة التي تشوقني إليها، وطلبت المنبر كي أفرط مسبحة الحرف.. ثم لذت بالصمت كطفلٍ رأى معطف أمه فـي الظلام، فظنّه رأس ذئب».

