الخميس.. الفيلم الإيطالى «أفضل ما فى الشباب» بمكتبة الإسكندرية

تشهد مكتبة الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية‎٬ عرض للفيلم الإيطالي La Meglio Gioventù أو «أفضل ما في الشباب» للمخرج ماركو توليو جوردانا، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق 3 مايو الجاري.



يحكي الفيلم قصة حياة أخوين إيطاليين يسلك كل منهما مسارًا مختلفًا في الحياة، ويوضح مدى تعامل كلٍّ منهما مع الأحداث الحاسمة التي غيَّرت مجرى التاريخ الإيطالي.



الفيلم روائي باللغة الإيطالية، ومصحوب بترجمة إلى اللغة العربية٬ تبلغ مدة عرضه 184 دقيقة.