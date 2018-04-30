الخميس.. الشاعر أحمد الجعفرى بضيافة مركز الحرية للإبداع

يُنظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ لقاء مع الشاعر أحمد الجعفري٬ حول ديوانه "قليل من النور كي أحب البنات"، والصادر مؤخرًا عن دار بردية للنشر والتوزيع، ويأتي اللقاء في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس٬ الموافق 3 مايو المقبل، ويدير اللقاء الشاعر عمرو الشيخ.



يذكر أن "الجعفري"، سبق وصدر له من قبل عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان "متاهات الذي غنى"، ورواية "الرهبة" ومسرحية "حمص أخضر"، كما صدر له عن دار هيباتيا كتاب يتناول فيه تجربته تحت عنوان في "حضرة الجعفري".