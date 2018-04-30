اليوم.. ندوة «العلاقات الثقافية المصرية السودانية» بالأعلى للثقافة

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية٬ ندوة "العلاقات الثقافية المصرية السودانية"، وذلك في السادسة من مساء اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالأوبرا.



وتقام الندوة بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين من السودان ومصر من بينهم: الدكتور حلمي شعراوي، المتخصص في الشئون الإفريقية ومدير مركز الدراسات العربية والأفريقية٬ والبروفيسور علي شمو، وزير الإعلام السوداني السابق، والدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والبروفيسور يوسف فضل، عميد المعهد الدراسات الأفريقية والأسيوية بالسودان٬ وأحمد عبدالرحمن، رئيس مجلس الصداقة الشعبية العالمية السابق بالسودان.

