بالصور.. حفل زفاف الفنانة منة سليم وخالد حسنى

احتفلت الفنانة الشابة منة سليم بحفل زفافها من رجل الأعمال خالد حسني، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



واقتصر حفل الزفاف على حضور الأصدقاء المقربين منها وعددًا من العائلة، بينما أحيت الحفل المطربة هدى.

