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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:39 ص

أنغام ومحمد عبده فى دار الأوبرا المصرية 9 مايو

أنغام ومحمد عبده
أنغام ومحمد عبده
حسين الجندي
dostor.org/2149730

تحيى المطربة أنغام، ومطرب العرب محمد عبده، أقوى حفلات الموسم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 9 مايو، بمصاحبة أوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات.

وتغنى أنغام بالحفل (اتقابلنا، وسيدى وصالك، بعتلى نظرة، اكتب لك تعهد، بين البينين، اتجاه واحد، حتة ناقصة، أتمنى له الخير، فنجان النسيان، مهزومة، عرفها بيا، طول ما انت بعيد، واحدة كاملة).

كما يغنى مطرب العرب محمد عبده بالحفل بعض أغانيه من أحدث ألبوماته بعام 2018، والذى يجرى بروفة الحفل بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، ويغنى (مذهلة، والأماكن، ومجموعة إنسان، واختلفنا، ومن بادى الوقت، وضنانى الشوق، وأشوفك كل يوم وسوف).

وتطرح دار الأوبرا المصريه قريبا تذاكر الحفل الكبير لمطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام، ومطرب العرب محمد عبده.

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