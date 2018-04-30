القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:40 ص

بالصور.. أول متحف لكلاب الـ«داشهند» فى ألمانيا

بالصور.. أول متحف
نيفين هنري
dostor.org/2149715

جوزيف كوبلوبيك وأوليفر شتورتز مربيين نموذجيين للكلاب من نواح عديدة، بائعي الزهور السابقين يعشقون اثنين من الكلاب الألمانية قصيرة الشعر، سيبي وموني، وعلى مر السنين، أصبحا مهووسين نوعًا ما بالسلالة المتعرجة ذات الأرجل الطويلة.

هوسهم وعشقهم للكلاب جعلهم يتخذون قرارًا غريب وخارج عن المألوف، في وقت سابق من هذا الشهر، افتتح أصحاب الكلاب الفخورين متحف لكلاب الداشهند في مدينة باساو البافارية.

وعلق موقع "دودو" قائلا: هذا صحيح، ألمانيا لديها الآن المتحف الأول والوحيد المخصص لكلاب النقانق، أو ما يسمى باللغة العامية "كلاب السوسيس".

بعد تجميع مجموعة من تذكارات الكلاب الألمانية على مدار 25 عامًا، قرر كوبلوبيك وستورز أن الوقت قد حان لإظهار حبهم وشغفهم للكلاب من خلال عرض يراه العالم.

بدأت المجموعة بشكل متواضع كوسيلة لتكريم كلب كوبلوبيك وكلب ستورز المفضل، فيقول ستورز: "نحن مدمنون على الولاء والقوة التي يقدمونها لنا، لذلك نحن نجمع كل شيء عن الكلاب الألمانية، الكتب والألعاب والتماثيل في جميع الاختلافات".

لكن ما بدأ كهواية صغيرة سرعان ما نما إلى أبعاد أسطورية، "كان لدينا حوالي 500 قطعة لبدء المتحف عندما وصلنا مكالمة هاتفية من بلجيكا".

وأضاف ستورز: "جمعنا 3500 قطعة، لقد استغلينا الفرصة أفضل استغلال ونملك أكبر مجموعة في العالم الآن!".

المعروضات في متحف داشهند به 4500 عنصر تعكس التاريخ الطويل لداشهند وجمهور السلالة الشهيرة، مثل ألبرت أينشتاين وليونارد نيموي وبابلو بيكاسو، لطالما كان لدى الداشهند الألمانية مكان خاص للفخر في ألمانيا، حيث قيل إنهم نشأوا منذ 300 عام.

سلالة الداشهند بطولها المميز وقصر أرجهلم وقربهم من الأرض الذي يساعدهم في الوصول إلى الجحور الغامضة، يتميزون أيضًا بشخصيات فريدة وعند في طباعهم، ورغم ذلك سرعان ما أصبحوا السلالة المفضلة للألمان، واحتلوا قوائم أكثر الكلاب المطلوبين حول العالم، وفي الآونة الأخيرة، أصبح الكلب الألماني المسمى "والدي" أول تعويذة جالبة للحظ في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972 في ميونيخ.

بالنسبة إلى ستورز، كانت الأسباب التي دفعته لبدء المتحف أكثر شخصية، "إن الكلب الألماني ذكي، مضحك، حساس، يقرأ العقول ومخلص، إنهم يعلمون أسيادهم وهم أفضل الأصدقاء على الإطلاق."

بالصور.. أول متحف لكلاب الـ«داشهند» فى ألمانيا
بالصور.. أول متحف لكلاب الـ«داشهند» فى ألمانيا
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