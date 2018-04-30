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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:39 ص

من هى ميشيل وولف التى سخرت من ترامب فى البيت الأبيض؟

الممثلة الكوميدية
الممثلة الكوميدية ميشيل وولف
ايمان ماهر
dostor.org/2149713

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محط لسخرية الكثيرين في الفترة الأخيرة، وكان آخر المواقف الساخرة التي حدثت له، إطلاق الممثلة الكوميدية، ميشيل وولف، نكتة بقولها «إنه عام 2018 وأنا امرأة، لذا لا يمكن لأحد إسكاتي، ما لم يدفع لي مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترمب، 130 ألف دولار.. مايكل، يمكنك أن تجدني على خدمة الدفع الإلكترونية (فينمو) تحت اسمي كنجمة إباحية رينس بريبوس»، وذلك خلال حفلة عشاء البيت الأبيض التي لم يحضرها ترامب.

وفى أعقاب ذلك، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن ميشيل وولف:

- ولدت ميشيل وولف في 21 يونيو 1985.
- ممثلة كوميدية وكاتبة أمريكية، كانت مساهِمة وكاتبة في The Daily Show مع تريفور نوح.
- ولدت وولف في هيرشي في بنسلفانيا، حيث عاشت مع شقيقيها.
- تخرجت وولف من مدرسة هيرشي الثانوية في عام 2003، وكلية وليام آند ماري في عام 2007، حيث تخصصت في علم الحركة.
- بدأت وولف حياتها المهنية في الكوميديا باستخدام اسم «Carrot Top».
- عملت وولف في بنك بير ستيرنز من عام 2007 إلى 2008، وبعد ذلك في بنك جي بي مورجان تشيس.
- كانت المرة الأولى التي ظهرت فيها على التلفزيون في يوليو 2014، في برنامج Late Night مع Seth Meyers.
- في نوفمبر 2015، أصدرت مجموعة كاملة من "Now Hiring"، وهي سلسلة ويب عملتها وولف، على موقع يوتيوب.
- انضمت إلى The Daily Show مع تريفور نواه في أبريل 2016.
- في أغسطس 2016، أقامت عرضًا مسرحيًا بعنوان So Brave في مهرجان إدنبره، الذي كان أول عمل لها خارج أمريكا الشمالية.

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