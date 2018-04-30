قصة أول مرة تثور فيها الأرض ضد سكانها

حددت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في مثل يومنا هذا، ولكن عام 1888 حالة أسمتها بعاصفة الهلاك في الهند، وصنفتها من بين أكثر الظواهر الجوية فتكًا، حيث تسببت عاصفة من البرد الشديدة بالقرب من مراد آباد في ولاية أوتار براديش في مقتل 246 شخصًا.



هذه هي المرة الأولى التي يوسع فيها أرشيف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لأوجه الطقس المتطرفة والمناخية نطاقه من درجات الحرارة، وسجل الأحوال الجوية للتصدي لآثار أحداث معينة.



يتسبب الطقس المتطرف في دمار خطير وخسائر فادحة في الأرواح، وهذا هو أحد الأسباب وراء جهود منظمة (WMO) لتحسين التحذيرات المبكرة عن الأخطار المتعددة والتنبؤات القائمة على التأثير، وتعلم الدروس المستفادة من الكوارث التاريخية لمنع الكوارث المستقبلية، حسبما شرح دورها الأمين العام بيترتي تالاس.



وفي حين أن التحقيق المتعمق الذي أجرته لجنة خبراء تابعة للمنظمة (WMO) قام بتوثيق سجلات الوفيات لخمسة أحداث محددة متعلقة بالطقس، فإنه لم يتناول موجات الحر أو الموجات الباردة والجفاف والفيضانات.



وجد الخبراء أن أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالطقس المتطرف كان خلال إعصار استوائي في عام 1970 خلال ما كان في وقتها يسمى باكستان الشرقية، والذي قتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.



ومن بين الأحداث المناخية الأخرى التي حطمت الأرقام القياسية عام ١٩٨٠ هو إعصارًا في بنجلاديش، أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 1300 شخص، مما أدى إلى تدمير منطقة مانيكغانج.



تم الإعلان عن النتائج قبل مؤتمرين رئيسيين بشأن تحسين نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، الذي عقد في كانكون بالمكسيك، وتنظمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.