القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:03 ص

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:38 ص

قصة أول مرة تثور فيها الأرض ضد سكانها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الامين
dostor.org/2149712

حددت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في مثل يومنا هذا، ولكن عام 1888 حالة أسمتها بعاصفة الهلاك في الهند، وصنفتها من بين أكثر الظواهر الجوية فتكًا، حيث تسببت عاصفة من البرد الشديدة بالقرب من مراد آباد في ولاية أوتار براديش في مقتل 246 شخصًا.

هذه هي المرة الأولى التي يوسع فيها أرشيف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) لأوجه الطقس المتطرفة والمناخية نطاقه من درجات الحرارة، وسجل الأحوال الجوية للتصدي لآثار أحداث معينة.

يتسبب الطقس المتطرف في دمار خطير وخسائر فادحة في الأرواح، وهذا هو أحد الأسباب وراء جهود منظمة (WMO) لتحسين التحذيرات المبكرة عن الأخطار المتعددة والتنبؤات القائمة على التأثير، وتعلم الدروس المستفادة من الكوارث التاريخية لمنع الكوارث المستقبلية، حسبما شرح دورها الأمين العام بيترتي تالاس.

وفي حين أن التحقيق المتعمق الذي أجرته لجنة خبراء تابعة للمنظمة (WMO) قام بتوثيق سجلات الوفيات لخمسة أحداث محددة متعلقة بالطقس، فإنه لم يتناول موجات الحر أو الموجات الباردة والجفاف والفيضانات.

وجد الخبراء أن أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالطقس المتطرف كان خلال إعصار استوائي في عام 1970 خلال ما كان في وقتها يسمى باكستان الشرقية، والذي قتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

ومن بين الأحداث المناخية الأخرى التي حطمت الأرقام القياسية عام ١٩٨٠ هو إعصارًا في بنجلاديش، أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 1300 شخص، مما أدى إلى تدمير منطقة مانيكغانج.

تم الإعلان عن النتائج قبل مؤتمرين رئيسيين بشأن تحسين نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، الذي عقد في كانكون بالمكسيك، وتنظمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهرين

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهرين

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهرين

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

الآن

بالأرقام.. السائحون الأكثر إنفاقًا فى رحلاتهم

لاعبو المنتخب يطالبون بحقوقهم من اتحاد الكرة أسوة بصلاح (فيديو)

سوريا تؤكد الهجوم الصاروخي المجهول على حلب وحماة

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

كشكول

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

النقابات المغربية تتجهز للفت انتباه الحكومة للعمال في الأول من مايو

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads