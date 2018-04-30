من هو هيرويوكى أيشيجى الذى استقبله الرئيس السيسى؟

في إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الياباني بالقاهرة.



ورحب السيسي بالتعاون القائم بين مصر واليابان في العديد من المجالات، مؤكدًا ما تحظى به اليابان من تقدير على المستويين الشعبي والحكومي.



وخلال الزيارة، أشار رئيس هيئة «جيترو» إلى الفعاليات التجارية والاستثمارية التي يتم تنظيمها في مصر خلال العام الحالي، التي تعزز قيمة الصادرات المصرية لليابان، مشيرًا إلى التطلع لمشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية (التيكاد) في دورته السابعة القادمة بمدينة «يوكوهاما» اليابانية، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».



- هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، حصل على شهادة في الاقتصاد، جامعة طوكيو 1974.



- تولى منصب نائب وزير الشؤون الدولية ١٩٨٨.



- بين عام 1989- 1991، تولى مدير مكتب شؤون اللغات، ومكتب السياسات التجارية الدولية.



- انضم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) في اليابان 2003.



- أصبح المدير العام للموارد الطبيعية وسياسة الطاقة 2004.



- تولي منصب المدير العام في مكتب الصناعات التحويلية 2006.



- عمل المدير العام في وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2007.



- أصبح المسئول عن مكتب السياسات التجارية اليابانية 2008.



- عمل سكرتير أول في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية، جنيف، سويسرا عام 2010.



- في أكتوبر 2011، أصبح مستشار SOMPO Japan Insurance رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.