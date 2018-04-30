القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:36 ص

مصر توثق علاقاتها مع جيرانها بـ«العودة إلى الجذور»

مصر توثق علاقاتها
دعاء راجح
dostor.org/2149708

وسط مساعي الإذاعة المصرية إلى التطوير والمناداة بعودة فكرة التعاون مع الدول من خلال محاكاة تاريخ العلاقات بين مصر وبعض الدول، قررت الإذاعة المصرية، إنتاج برنامجًا وثائقيا جديدًا، بعنوان «العودة إلى الجذور»، بالتزامن مع انطلاق أسبوع الجاليات، بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي اليونان وقبرص.

ويستهدف برنامج «العودة إلى الجذور»، الحديث عن تاريخ العلاقة بين مصر واليونان وقبرص، باعتبارهما دولتي جوار وتربطهما علاقات تاريخية، تلك العلاقات التي ما زالت قائمة من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري بينهم، بالإضافة إلى الحديث عن التطورت الحالية بين الدول الثلاثة، التي وصلت إلى شراكة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.

سيقوم بالحديث فى هذا البرنامج الوثائقى السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لتوصيف تاريخ العلاقات بين الدول الثلاث، وكيفية دعم مؤسسة الرئاسة لتلك العلاقات، وتطور شكل العلاقات بين الدول الثلاث، كما تتحدث السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة عن اختيار اسم العودة للجذور، ولماذا تم اختيار البدء بقبرص واليونان، وكيف تم الإعداد لهذه الفعالية المهمة.

ويتضمن برنامج «العودة إلى الجذور»، العديد من اللقاءات والحوارات مع رؤساء الجاليات اليونانية والقبرصية، بالإضافة إلى الحديث مع خبراء ومفكرين فى الفن والسياسة والتاريخ، يرصدون كيف كانت اليونان واليونانيون حاضرون فى الأحياء المصرية والأدب والسينما، سيكون البرنامج من إعداد وتقديم شيرين عبدالخالق، وإخراج دكتور محمد لطفي.

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