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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:34 ص

فى ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الكاتب يحيى الطاهر

الكاتب يحيى الطاهر
الكاتب يحيى الطاهر
اسلام ابو المجد
dostor.org/2149705

يُعد يحيى الطاهر من أبرز الكتاب المصريين، وتربطه صداقة قوية بالشاعرين الكبيرين عبدالرحمن الأبنودي وأمل دنقل، وأقام مع "الأبنودي" في شقة بحي بولاق الدكرور وفيها كتب العديد من الأعمال الإدبية، وتحل علينا اليوم الإثنين ذكرى ميلاده.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن يحيى الطاهر:

- ولد يحيى الطاهر محمد عبد الله، في 30 أبريل عام 1938، بقرية "الكرنك" بمركز الأقصر، وتوفيت والدته وهو في سن صغير، وربته خالته والتي أصبحت زوجة أبيه فيما بعد، وكان والده شيخًا أزهريًا، ويقوم بالتدريس في إحدى المدارس الإبتدائية، وكان لوالده تأثير كبير عليه في حب اللغة العربية، بالإضافة إلى أنه كان مهتمًا بكتابات العقاد والمازني.

- تلقى تعليمه بالكرنك حتى حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة، ثم عمل بوزارة الزراعة لفترة قصيرة، وفي عام 1959 انتقل "يحيى" إلى قنا مسقط رأس الشاعرين الكبيرين عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل، حيث ألتقى بهما وقامت بينهم صداقة طويلة.

- في عام 1961 كتب يحيى الطاهر أول قصصه القصيرة "محبوب الشمس"، ثم كتب بعدها في نفس السنة "جبل الشاى الأخضر"، وفي عام 1964 انتقل إلى القاهرة وكان سبقه إليها صديقه عبدالرحمن الأبنودي في نهاية عام 1961، بينما انتقل أمل دنقل إلى الإسكندرية، وأقام "يحيى" مع "الأبنودي" في شقة بحي بولاق الدكرور، وفيها كتب بقية قصص مجموعته الأولى "ثلاث شجيرات تثمر برتقالا".

- قدمه يوسف إدريس في مجلة "الكاتب"، ونشر له مجموعة "محبوب الشمس"، بعد أن قابله واستمع إليه في مقهى "ريش"، وقدمه أيضًا عبدالفتاح الجمل في الملحق الأدبي بجريدة "المساء"، مما ساعد على ظهور نجمه كواحد من أبرز كتاب القصة القصيرة، وكتب يحيى الطاهر بعض القصص لمجلة الأطفال.

- له العديد من الأعمال الإبداعية، مثل "ثلاث شجيرات تثمر برتقالا"، و"الدف والصندوق"، و"أنا وهي وزهور العالم"، و"الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة"، و"حكايات للأمير حتى ينام.. تصاوير من التراب والماء والشمس"، و"حكاية على لسان كلب"، ونُشرت الأعمال الكاملة بعد رحيله.

- ترجمت أعماله إلى الإنجليزية وقام بترجمتها دنيس جونسون ديفزو إلى الإيطالية والألمانية والبولندية.

- توفى يحيى الطاهر في 9 أبريل 1981، قبل أن يتم الثالثة والأربعين بأيام في حادث سيارة على طريق القاهرة الواحات، ودفن في قريته الكرنك بالأقصر.

- رثاه الكثير من الكتاب والشعراء فكتب الشاعر، مثل الشاعر الكبير، أمل دنقل بقصيدة "ليت أسماء تعرف أن أباها صعد..لم يمت" وقصيدة "هل يمت الذي (يحيى) كأن الحياة أبدًا"، وكتب يوسف إدريس في رثائه "النجم الذي هوى" ونشرت بالأهرام في 1341981، كما رثاه عبدالرحمن الأبنودي وكتب: "عدودة تحت نعش يحيى الطاهر عبدالله".

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