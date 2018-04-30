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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:34 ص

حكاية صعود ملك السويد كارل السادس عشر

ملك السويد كارل السادس
ملك السويد كارل السادس عشر
اسلام ابو المجد
dostor.org/2149702

يعد الملك كارل السادس عشر من أبرز الملوك الذين توالوا على دولة السويد، فقد أصبح وليًا للعهد وهو في سن الرابعة من عمرة، وفي 15 سبتمبر 1973 تولى الحكم بعد وفاة جده الملك غوستاف السادس أدولف، وبلغ رتبة نقيب في الجيش والطيران، وملازم في البحرية قبل أن يعتلي العرش.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملك كارل السادس عشر الذي يصادف عيد ميلاده اليوم:

- ولد في 30 أبريل عام 1946، والده هو الأمير "غوستاف أدولف" دوق "فستربوتن" الذي قتل بحادث طائرة عام 1947، وعند تولى جده الملك غوستاف السادس أدولف الحكم بعام 1950 أصبح وليًا للعهد وهو في سن الرابعة.

- نشأ وسط أسرته مع أمه وشقيقاته الأربع واللاتي كن كلهن أكبر منه سنًا، وبعد انتهائه دراسته الثانوية أكمل سنتين ونصف السنة من التعليم والتأهيل العسكريين في القوات المسلحة الملكية بفروع الجيش الثلاثة الفوات البرية، والبحرية والطيران.

- تخرج ضابطًا عام 1968 وبلغ رتبة نقيب في الجيش والطيران، وملازم في البحرية قبل أن يعتلي العرش.

- بجانب التأهيل العسكري انتظم في دراسة أكاديمية في جامعتي "أوبسالا" و"ستوكهولم"، حيث درس التاريخ والعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاد.

- تم تأهيله للنهوض بأعباء الملك، أكمل برامج إعدادية في الأنظمة والتقاليد والأعراف الملكية والمسائل المؤسساتية والقانونية والنقابية، كما تابع بعناية آليات عمل البرلمان وأجهزة الحكومة.

- أمضى بعض الوقت مع بعثة السويد الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك للتعرف عن كثب على آليات عمل المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة، كما عمل في أحد المصارف في لندن بجانب العمل في السفارة السويدية بالعاصمة البريطانية.

- عمل في فرنسا مع كل من الغرفة التجارية السويدية في باريس ومصنع شركة ألفا لافال السويدية في فرنسا.

وفي 15 سبتمبر 1973 تولى الحكم بعد وفاة جده الملك غوستاف السادس أدولف، ونصب ملك رسميًا في 19 سبتمبر 1973.

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