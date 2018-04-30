خبير سياحى: إقامة أى مشروع جديد بالمنطقة إضافة للدول العربية

قال أشرف شيحة الخبير السياحى، إن المشروع الجديد التى تستهدف المملكة العربية السعودية إقامته، وأطلقت عليه «مشروع البحر الأحمر»، لا يقلقنا فالسياحة المصرية مختلفة فالروح هى من تجذب السائحين إليها.



وأضاف شيحة فى تصريح لـ«الدستور» أن أى إضافة للمنطقة العربية فإنها تفيد المنطقة بالكامل، موضحا أنه لابد من عدم النظر له كمشروع منافس، والتعامل معه كمشروع مكمل، أى أن يتم عمل برامج مشتركة بين البلدين، وتحدث استفادة مشتركة للجهتين.



جدير بالذكر أن «مشروع البحر الأحمر» يموله صندوق الاستثمارات العامة الذى يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يمتلك أصولا بقيمة إجمالية تبلغ 183 مليار دولار، وسيتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من العام المقبل 2019 على أن تنتهي المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، ويتم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.