القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:03 ص

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
مصر
الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:33 ص

خبير سياحى: إقامة أى مشروع جديد بالمنطقة إضافة للدول العربية

أشرف شيحة الخبير
أشرف شيحة الخبير السياحى
رامى حسين
dostor.org/2149699

قال أشرف شيحة الخبير السياحى، إن المشروع الجديد التى تستهدف المملكة العربية السعودية إقامته، وأطلقت عليه «مشروع البحر الأحمر»، لا يقلقنا فالسياحة المصرية مختلفة فالروح هى من تجذب السائحين إليها.

وأضاف شيحة فى تصريح لـ«الدستور» أن أى إضافة للمنطقة العربية فإنها تفيد المنطقة بالكامل، موضحا أنه لابد من عدم النظر له كمشروع منافس، والتعامل معه كمشروع مكمل، أى أن يتم عمل برامج مشتركة بين البلدين، وتحدث استفادة مشتركة للجهتين.

جدير بالذكر أن «مشروع البحر الأحمر» يموله صندوق الاستثمارات العامة الذى يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يمتلك أصولا بقيمة إجمالية تبلغ 183 مليار دولار، وسيتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من العام المقبل 2019 على أن تنتهي المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، ويتم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.

موضوعات متعلقة

إكسبرس: مصر وتونس تُهيّمنان على السياحة البريطانية

«ريا»: عشرات السياح الروس فى الرحلة الأولى بين القاهرة وموسكو

«ديلى ميل»: استئناف الرحلات الروسية بداية لاستعادة السياحة

الرياض تخطو نحو المنافسة السياحية بالبحر الأحمر

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى

منذ يوم

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 3 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 4 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 4 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

الآن

بالأرقام.. السائحون الأكثر إنفاقًا فى رحلاتهم

لاعبو المنتخب يطالبون بحقوقهم من اتحاد الكرة أسوة بصلاح (فيديو)

سوريا تؤكد الهجوم الصاروخي المجهول على حلب وحماة

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

كشكول

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

النقابات المغربية تتجهز للفت انتباه الحكومة للعمال في الأول من مايو

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads