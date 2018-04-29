سوريا تؤكد الهجوم الصاروخي المجهول على حلب وحماة

أكد مصدر عسكري سوري، أنَّ بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب، تعرضت لهجوم بصواريخ معادية في حوالي الساعة 10.30 ليلًا.



وحتى الآن لم يتم الكشف عن أعداد المصابين، أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

