فاتن الحلو تختتم مهرجان السيرك المصري الأوروبي بأسيوط

اختتمت، مساء أمس، سيدة السيرك فاتن الحلو فعاليات مهرجان السيرك المصري الأوروبي الذي يقيم لمدة أسبوع علي خشبة مسرح بترول أسيوط ببرنامج ثري ومدهش مدته ساعتان ونصف الساعة، ضم نجوم ونجمات السيرك المصري الأوروبي الذي حضره، وتابع فعالياته خلال فترة عرضه رئيس مجلس الإدارة المهندس ناجي كساب وقيادات شركة أسيوط لتكرير البترول.



وقوبل المهرجان وفقرات عروضه بإعجاب شديد وتصفيق حار من جماهير المتابعين من عشاق السيرك المصري الأوروبي التي حرصت علي متابعة عروضه، وعلي خط متواز يستقبل الفرع الرئيسي الدائم والوحيد بنادي الشمس الرياضي جماهير وعشاق السيرك يوميا بمصر الجديده تحت رعاية أصغر مروضات الوحوش المفترسة دهب إبراهيم الحلو.



كما تجرى الاستعدادات علي قدم وساق لتقديم مفاجآت جديده للموسم الصيفي بالإسكندرية والقاهرة، تحت إشراف كاميليا إبراهيم الحلو.