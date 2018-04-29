انطلاق قمة الكونغو برازافيل حول المناخ

انطلقت أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بمشاركة الملك محمد السادس، ملك المغرب، فى الكونغو البرازافيل.



وقال راديو "فرنسا الدولى" إن هذه القمة تهدف لحشد المانحين الدوليين لتشغيل هذا الصندوق الأزرق من أجل الحفاظ على الرئة الإيكولوجية الثانية للكوكب، مضيفا أن القمة تأتى بعد مرور عام ونصف العام على إطلاق مبادرة الصندوق الأزرق من قبل الكونغو بمناسبة المؤتمر الـ22 للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيير المناخى (كوب 22) بمدينة مراكش المغربية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الصندوق من قبل 12 دولة فى مارس عام 2017 على الأراضى الكونغولية.



وأوضح الراديو أن 12 رئيس دولة، على الأقل، سيشاركون فى هذه القمة؛ حيث وصل إلى العاصمة برازافيل 7 رؤساء، ومن المقرر أن يتوافد البعض الآخر قبل افتتاح القمة بقليل.