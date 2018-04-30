60 % من المتقدمين لقرعة الحج اتجهوا إلى برامج «الاقتصادى والطيران»

كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن التأشيرات الممنوحة لبرامج الحج فئة الطيران الاقتصادى والحج البرى، تمثل 60% من حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج البالغة 36 ألف تأشيرة.



وأضاف «شيحة» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن النسبة الأكبر من المتقدمين لقرعة الحج السياحى التى من المقرر لها السادس من مايو المقبل، اتجهوا الى اختيار برامج الاقتصادى والبرى، والتى تصل إلى 60% أيضا، على حساب برامج الخمس نجوم والأربع نجوم.



وقد تقدم ما يقرب من 120 ألف و200 مواطن للتنافس على 36 ألف تأشيرة حصة وزارة السياحة من حصة مصر من تأشيرات الحج التى تصل إلى ما يقرب من ٧٨ ألفا و١٣٨ تأشيرة، موزعة على الجهات الثلاثة، الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والسياحة.