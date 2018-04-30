اليوم.. «دفاع البرلمان» تُناقش موازنة الهجرة بحضور نبيلة مكرم

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الإثنين، اجتماعين لمناقشة موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والخطة الاستثمارية الخاصة بها، خلال العام المالي 20182019، وذلك بحضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.



ويشارك في الاجتماعين مندوبي وزاراتي المالية والتخطيط؛ وذلك للتعرف على رأي الوزارة في المخصصات الموجهة إليها، ومناقشة الزيادات التي قد تتطلبها.



يُذكر أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، طالبت برفع مخصصاتها في الموازنة السابقة عن العام المالي 2017 2018، من 14 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه.