اللوردات البريطاني يناقش محاولة جديدة من حزب العمال لعرقلة البريكست

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مجلس اللوردات البريطانى يناقش غدًا تعديلا تقدم به حزب العمال لإدخاله على قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، فى محاولة جديدة من العمال لعرقلة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.



ورأى اللورد كلانان، أحد وزراء الدولة البريطانيين المعنيين بشئون البريكست، فى تصريح أوردته الصحيفة اليوم الأحد، أن التعديل الذى تقدم به حزب العمال ويناقشه اللوردات غدا من شأنه أن يسحب سلطة التفاوض مع الاتحاد الأوروبى على صفقة البريكست من الحكومة البريطانية وينقلها للبرلمان، مضيفا أن من يريدون إلغاء نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى أجرى فى 2016 يطلقون على هذا التعديل "تعديل اللابريكست".



ويقول حزب العمال البريطانى إن التعديل الذى تقدم به من شأنه أن يضمن دورا مؤثرا للبرلمان فى عملية التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ليضاف إلى التعديل الذى تواجهه حكومة ماى بالفعل بعد أن أقره مجلس اللوردات مؤخرا ويناقشه مجلس العموم.