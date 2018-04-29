القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
فن
الأحد 29/أبريل/2018 - 11:12 م

هبة عبدالغني على رصيف وادي دجلة مع «الأب الروحي»

الفنانة هبة عبد الغني
الفنانة هبة عبد الغني
عربي السيد
dostor.org/2149686

تستعد الفنانة هبة عبد الغني لاستكمال تصوير آخر مشاهدها في الثلاثين حلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" بوادي دجلة الثلاثاء المقبل، وتكون بذلك انتهت من تصوير النصف الأول من المسلسل الذي تصل عدد حلقاته إلي 60 حلقة إذ أنه من المقرر عرض باقي حلقات الجزء الثاني من المسلسل التي تصل إلى 30 حلقة عقب عيد الفطر المقبل.

وتلقت هبة العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب تقديمها لشخصية العمة كحلة بـ"الأب الروحي" مؤكدة أن ردود الأفعال عن شخصيةالعمة كحلة فاقت توقعاتها.

مسلسل "الأب الروحى2"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ومحمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجى وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل وعمرو صحصاح كارولين عزمي، كيرا الصباح، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.

من ناحية أخرى انتهت هبة من تصوير مشاهدها في مسلسل "فوق السحاب" في مدينة بودابست بالمجر لتستكمل تصوير باقي مشاهدها بالمسلسل في العديد من المناطق المفترقة بالقاهرة 3 مايو المقبل معربة عن سعادتها بوجودها ضمن فريق المسلسل المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان القبل، وتلعب هبة شخصية "مروة" وهي بنت طموحة وشخصيتها صلبة وعنيده تتعرض لموقف ما ستكشف عنه أحداث المسلسل يقلب حياتها ويغير كثير من تفاصيل شخصيتها وفي حياة المحيطين بها.

يشار إلى أن مسلسل فوق السحاب بطولة النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبروهبة عبد الغني وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

إصابة 12 شخصًا في تبادل إطلاق نار بمركز تجاري بالمكسيك

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

بالفيديو.. زوار شارع الألفي: «أولادنا» بناء لعدالة اجتماعية

أحمد موسى: «محدش يدخل في معركة مع محمد صلاح أيا كان» (فيديو)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

كشكول

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads