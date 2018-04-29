هبة عبدالغني على رصيف وادي دجلة مع «الأب الروحي»

تستعد الفنانة هبة عبد الغني لاستكمال تصوير آخر مشاهدها في الثلاثين حلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" بوادي دجلة الثلاثاء المقبل، وتكون بذلك انتهت من تصوير النصف الأول من المسلسل الذي تصل عدد حلقاته إلي 60 حلقة إذ أنه من المقرر عرض باقي حلقات الجزء الثاني من المسلسل التي تصل إلى 30 حلقة عقب عيد الفطر المقبل.



وتلقت هبة العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب تقديمها لشخصية العمة كحلة بـ"الأب الروحي" مؤكدة أن ردود الأفعال عن شخصيةالعمة كحلة فاقت توقعاتها.



مسلسل "الأب الروحى2"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ومحمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجى وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل وعمرو صحصاح كارولين عزمي، كيرا الصباح، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.



من ناحية أخرى انتهت هبة من تصوير مشاهدها في مسلسل "فوق السحاب" في مدينة بودابست بالمجر لتستكمل تصوير باقي مشاهدها بالمسلسل في العديد من المناطق المفترقة بالقاهرة 3 مايو المقبل معربة عن سعادتها بوجودها ضمن فريق المسلسل المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان القبل، وتلعب هبة شخصية "مروة" وهي بنت طموحة وشخصيتها صلبة وعنيده تتعرض لموقف ما ستكشف عنه أحداث المسلسل يقلب حياتها ويغير كثير من تفاصيل شخصيتها وفي حياة المحيطين بها.



يشار إلى أن مسلسل فوق السحاب بطولة النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبروهبة عبد الغني وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.