الاحتلال يسحب الهوية من نواب القدس الثلاثة

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، مساء اليوم، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة عدم الولاء بسبب عضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس.



وأوضح المحامي المقدسي فادي القواسمي - في تصريحات صحفية - أن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر سحب إقامة النواب محمد أبوطير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة، بعد مصادقة الكنيست شهر مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين.



وجاء التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء إقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.



وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي أن وزير الداخلية، وبعد تعديل القانون، أرسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم إمهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.



وقال القواسمي إن القانون جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير.