«درب١٧١٨» يشارك في بينالي داكار للفن المعاصر الأفريقي بالسنغال

أعلن مركز «درب ١٧١٨» الثقافي، المشاركة في «بينالي داكار للفن المعاصر الأفريقي» بالسنغال في دورته الثالثة عشر، خلال الفترة من ٣ مايو إلى ٢يونيو.



وينظم درب ١٧١٨ جناحا يضم ١٨ فنانا مصريا، هم: «محمد الجنوبي، مي الشاذلي، خفافيش القاهرة، احمد طلال، مصطفي البنا، حازم المستكاوي، حسام هدهد، فادي مليك، حنفي محمود، نهي ناجي، كريم الحيوان، جنزير، إيمان عزت، علي سري، حمدي عطية، كريم إبراهيم، عزة عزت أحمد صالح، عبدالله المنياوي» بالإضافة إلى مشاركة من مدرسة الرسوم المتحركة «چيزويت القاهرة».