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الأحد 29/أبريل/2018 - 11:04 م

أمريكا: مستعدون لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع السودان

محمد عثمان الركابي
محمد عثمان الركابي
وكالات
dostor.org/2149679

أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بلينجسلي، ترحيب وتقدير بلاده لجهود السودان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستعدادها لبدء المرحلة الثانية من الحوار الإيجابي بين البلدين.

وأعرب بلينجسلي- خلال لقائه اليوم- بالخرطوم بوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور محمد عثمان الركابي، ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم، كل على حدة، حيث يزور السودان برفقة وفد من الكونجرس الأمريكي، عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من خطة المسارات الخمسة والتي أثمرت عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان، مؤكدًا أن حكومة بلاده أبلغت المصارف والمؤسسات بدول الخليج والمنطقة بإمكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية.

ووجه المسئول الأمريكي الشكر لحكومة السودان على جهودها لتطوير العلاقات مع بلاده، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية بين البلدين.

وقال إن الكونجرس الأمريكي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، داعيا السودان لإحراز مزيد من التقدم في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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