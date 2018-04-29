تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

أفادت قناة «روسيا اليوم» مساء اليوم، بالتوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على خروج المسلحين من مخيم اليرموك إلى إدلب، وتحرير المحاصرين في بلدتي "كفريا والفوعة" والبالغ عددهم نحو 5 آلاف على مرحلتين.



وأضافت القناة أن المرحلة الأولى في الاتفاق سيتم فيها تحرير 1500 من أهالي "كفريا والفوعة" المحاصرين، مشيرة إلى أن الاتفاق يقضي أيضا بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر غد على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.