سماع انفجارات في حماة وحلب بسوريا

سمع دوي انفجارات في ريفي حماه وحلب بسوريا، مساء اليوم، ومازالت الجهات المعنية تعمل على التأكد من السبب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وذكرت وسائل إعلام، أنّ السبب يعود لسقوط صواريخ مجهولة المصدر على منطقة المالكية شمال مطار حلب دون ورود معلومات عن إصابات.