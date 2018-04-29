القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
عالم
الأحد 29/أبريل/2018 - 11:00 م

وزير الخارجية الأوكراني: القاهرة شريك اقتصادي مهم

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين
وكالات
dostor.org/2149675

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم، إن مصر دولة مهمة وتزداد أهمية كقائد في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالأمن العالمي وهي شريك اقتصادي مهم لأوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، في لقاء خاص مع قناة "النيل" الإخبارية، أن هناك علاقات تجارية بين كييف والقاهرة تقدر بأكثر من ملياري دولار، مضيفا: أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر لديها الكثير من الفرص الكبيرة في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك 800 ألف سائح أوكراني يزورون مصر، متوقعا أن يصل العدد إلى مليون سائح خلال العام المقبل، معربا عن رغبته في توسيع الفرص المتاحة للتعاون، وأن هذا هو الغرض من زيارته إلى القاهرة.

وقال إنه بحث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الاستثمارات الأوكرانية في مصر بمختلف المجالات ولا سيما النفط والغاز، لافتا إلى أن بلاده لديها الكثير من الخبرات في هذا المجال.

وأوضح أنه ناقش كذلك إمكانية وضع سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بحيث لا يكون لدينا شركات تعمل في مجال الزراعة فقط ولكن في المجالات الأخرى أيضا.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده لديها تكنولوجيا متطورة يمكن أن تستفيد منها مصر لتطوير مصانع الصلب وغيرها، كذلك إمكانية نقل الخبرات الأوكرانية في مجال صناعات المعدات الثقيلة.

وأضاف أن مصر لديها منطقة تجارة حرة متفردة مع القارة الإفريقية بأكملها، وكذلك أوكرانيا لديها منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لذا فمن الضروري التوسع في الفرص المتاحة للاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، سيسهم في تعزيز التعاون في مجال السياحة.

وحول لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، المقرر غدا الاثنين، أشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده لديها مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، وهي تسير بشكل جيد، مضيفا أن مصر مركز خاص في هذه المنطقة، ونحن في حاجة أن تعمل كييف مع القاهرة بطريقة خاصة، وجامعة الدول العربية مهمة كذلك كجهة تمثل كل الدول العربية ليس فقط من الناحية السياسية، ولكن كذلك فيما يتعلق بالجانب الإنساني.

وقال إن مصر امتلكت زخما كبيرا أثناء تبؤها مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وأن مصر وأوكرانيا ساعدتا بعضهما البعض في مجلس الأمن في مختلف القضايا على مدار عامين، لافتا إلى أن البلدين يتشاركان في الكثير من الرؤى حول القضايا المختلفة.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

منذ حوالي 23 ساعة

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين

منذ يوم

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

منذ يومين

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ 3 أيام

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

الآن

إصابة 12 شخصًا في تبادل إطلاق نار بمركز تجاري بالمكسيك

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

بالفيديو.. زوار شارع الألفي: «أولادنا» بناء لعدالة اجتماعية

أحمد موسى: «محدش يدخل في معركة مع محمد صلاح أيا كان» (فيديو)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة: «محدش يقدر يقف قدام صلاح.. والأزمة محلولة»

عاجل.. صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره بعد «أزمة الجبلاية»

كشكول

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء

الأمصار

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه

قوات النخبة الحضرمية تعلن تأمين الطرق من قبضة القاعدة

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads