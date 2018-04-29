ميسي يحطّم رقم محمد صلاح في صراع الحذاء الذهبي
حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، رقم الدولي المصري محمد
صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في عدد الأهداف، لحصد الحذاء
الذهبي.
التفاصيل
حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، رقم الدولي المصري محمد
صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في عدد الأهداف، لحصد الحذاء
الذهبي.
التفاصيل
أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات كثيرة بسبب ما وصفته الصحف وقتها بعلاقة الـ«برومانس» بينهما. وأفردت الصحف الغربية تقارير ومقالات مطوّلة حول الأمر، ...
شهدت واحة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم، هبوب رياح ترابية ورعدية مع سقوط أمطار خفيفة على الواحة وقراها. وقال نائب رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد العقيد عبدالغني السماحي، إن المركز شهد هبوب هذه ...
بدأت منذ قليل فعاليات ندوة لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، في القاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك، تحت عنوان «الحُريَّات والتنوع ...