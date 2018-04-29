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الأحد 29/أبريل/2018 - 10:35 م

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ بكفرالشيخ

اللواء السيد نصر
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
أحمد يوسف
dostor.org/2149671

أعلنت غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة كفرالشيخ عن استعداد المحافظة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث بسبب الطقس المتقلب، عقب ورود تعليمات وتكليفات من مجلس الوزراء بالاستعداد والتحسب لحدوث عواصف وسيول قد تحدث بعدد من المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء، منتصف هذا الأسبوع.

وقال محمد عبدالله، مدير غرفة العمليات والكوارث بالمحافظة، إن اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، وجّه جميع رؤساء المدن والوحدات القروية، برفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع كافة الأجهزة "كهرباء، إسعاف، صحة، الحماية المدنية"، لمواجهة ظروف الطقس المتقلب.

وأشار عبدالله إلى أنه تم إخطار إدارة ميناء الصيد بالبرلس لتحذير الصيادين المبحرين في البحر المتوسط والذين يبحرون من الميناء بضرورة توخي الحذر، وكذلك أصحاب المراكب والقوارب العاملة ببحيرة البرلس، والسفن المبحرة من مركز مطوبس ببوغاز رشيد.

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