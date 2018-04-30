القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الإثنين 30/أبريل/2018 - 07:17 ص

ماذا قدم الرئيس السيسى لعمال مصر منذ توليه الرئاسة؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسلام أبو المجد
dostor.org/2149670

احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«عيد العمال» وقال خلال كلمته إنه يتشرف بوجوده وسط العمال، وكرّم الرئيس 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا في العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

وترصد "الدستور" أبرز اهتمامات الرئيس بالعمال:

تكريم العمال
منح الرئيس السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى لعدد من من العاملن، منهم: "محمد قطب إبراهيم مصطفى، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالصحافة والإعلام سابقًا، ومحمد السيد مرسي علي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة سابقًا، وسعيد ربيع محمد حسن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج سابقًا، ومحمود محمد محمد عرفة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقًا، والسيد عرفة يوسف الصدة، نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة المعدنية سابقًا".

ومنح نوط الامتيازلكل من: "منى وهبة علي الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم أشرف رياض عبدالحميد حسن، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقًا".

شهادة أمان
في محاولة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على حياة العمال، قرر الرئيس طرح شهادة أمان لجميع العمالة المؤقتة، حتى تكون بمسابة تأمين على حياتهم في حالة تعرضهم لأي أذى، وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة.

حل مشاكل العمال
يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتولي الرئاسة الاهتمام بمشاكل العمال والعمل على حلها، ومنهم عمال غزل المحلة والعديد من العمال في كل ربوع مصر.

قانون العمال الجديد
يعمل البرلمان على إقرار مشروع قانون العمل الجديد، خاصة بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هذا الأمر، ومشروع القانون يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

ويساهم مشروع القانون في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، ويتضمن مشروع القانون إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي.

ويمنح المرأة إجازة "وضع" 4 شهور ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

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